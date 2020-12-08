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Факти / Світ
Людмила Богданова |

ООН виразила співчуття щодо смерті українського військового в Конго

Організація Об’єднаних Націй висловила співчуття українцям з приводу смерті військового ЗСУ в Конго. Відповідний лист генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш направив президенту України Володимиру Зеленському.

– Співчуваю родині загиблого, державі та українському народу з приводу цієї страшної втрати.

Гутерріш подякував за внесок військового у мирне життя Демократичної Республіки Конго. Також він зазначив, що ООН надалі ретельніше дбатиме про безпеку миротворців під час пандемії Covid-19.

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Смерть військового ЗСУ у ДР Конго

Український військовий Сергій Савченко 6 грудня помер у Конго. Він брав участь у миротворчій місії ООН, смерть наступила внаслідок зупинки серця.

Джерело: Офіс президента

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