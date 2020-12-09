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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |

Были в плену с 2017 года: из Ирака вернули двух захваченных украинцев

В Украину вернулись двое украинцев — Евгений Фоменко и Александр Санпитер, которых удерживали в Ираке с июля 2017 года.

В Офисе президента отметили, что мужчины вернулись из плена благодаря последовательной работе ОП, Министерства иностранных дел и других структур, которыми руководил президент Владимир Зеленский.

— Хочу, чтобы каждый украинец знал, что мы помним обо всех, кто незаконно содержится в других странах. И мы делаем все возможное, чтобы они быстрее вернулись на родину, — отметил Зеленский.

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Омбудсмен Людмила Денисова отметила, что возвращение украинцев состоялось накануне Международного дня прав человека.

— Это напоминание всем нашим гражданам, которые находятся в плену в любом государстве, в том числе в руссийском плену и на оккупированных частях Украины — Донецкой, Луганской областях и Крыма, и их семьям, возврат возможен и обязательно состоится, — заявила Денисова.

Обмен пленными

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук уверен, что невозможно провести обмен пленными до конца 2020 года, если российская сторона не будет в этом заинтересована.

Он отметил, что Украина выполнила все договоренности о проведении обмена и передала список из 11 человек, но со стороны России соответствующий документ до сих пор не получили.

Источник: Офис президента

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