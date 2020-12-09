Локдаун в Украине: будет ли работать Верховная Рада

Верховная Рада Украины продолжит работать во время локдауна, введение которого объявили 9 декабря. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, Верховная Рада не закрывалась на карантин в течение всего периода пандемии. Поэтому Разумков считает, что во время усиленного карантина ситуация не изменится.

— Окончательного варианта пока нет. Однако я думаю, что мы будем работать.

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Спикер ВР добавил, что для уменьшения риска инфицирования депутаты работали в комитетах и ​​меньше пересекались. Однако на принятие важных решений это не повлияло.

Усиление карантинных мероприятий в Украине

9 декабря депутаты Верховной Рады проголосовали за введение жесткого карантина в Украине после Рождества. Карантинные мероприятия усилят на 16 дней — с 8 января по 24 января.

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