Все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на Донбассе и административной границе с оккупированным Крымом в период жесткого локдауна — с 8 до 24 января — будут работать в штатном режиме.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Несмотря на усиленные карантинные ограничения, правительство поддержало предложение о работе КППВ.

— Мы осуждаем блокирование работы КПВВ со стороны РФ как на админгранице с Крымом, так и на Донетчине и Луганщине. Чтобы попасть на подконтрольную территорию люди и так проходят все круги ада, поскольку оккупационные режимы почти не пропускают людей, а если и пропускают, то требуют кипы каких-то бумажек, — объяснил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Читайте: В Украине вводят новогодний локдаун — даты

Локдаун в январе

Правительство на заседании 9 декабря продолжило карантин до 28 февраля 2021 года с усилением ограничений с 8 до 24 января.

Кроме того, с 1 января работу заведений общественного питания продлили до 23.00 (сейчас до 22.00) с запретом расчетных операций после 22.00.

В новогоднюю ночь кафе, барам, ресторанам будет разрешено работать до 1.00.