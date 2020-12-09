Усі контрольно-пропускні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі та адміністративній межі з окупованим Кримом у період жорсткого локдауну – з 8 до 24 січня – працюватимуть у штатному режимі.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Незважаючи на посилені карантинні обмеження, уряд підтримав пропозицію щодо роботи КППВ.

– Ми засуджуємо блокування роботи КПВВ з боку РФ як на адмінмежі з Кримом, так і на Донеччині та Луганщині. Щоб потрапити на підконтрольну територію люди й так проходять усі кола пекла, адже окупаційні режими майже не пропускають людей, а якщо і пропускають, то вимагають стоси якихось папірців, – пояснив віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

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Локдаун у січні

Уряд на засіданні 9 грудня продовжив карантин до 28 лютого 2021 року з посиленням обмежень з 8 до 24 січня.

Окрім того, з 1 січня роботу закладів громадського харчування подовжено до 23.00 (зараз до 22.00) із забороною розрахункових операцій після 22.00.

У новорічну ніч кафе, барам, ресторанам буде дозволено працювати до 1.00.