Дополнительный поезд на зимние праздники — направление и даты

Укрзализныця возобновила маршрут поезда №134/133 Николаев-Рахов во время новогодних и рождественских праздников.

Так, из Николаева поезд будет отправляться 23, 25, 26, 28, 29 и 31 декабря 2020 года, а также 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 и 16 января 2021 года.

С Рахова поезд будет курсировать 25, 27, 28, 30 и 31 декабря 2020 года, а также 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 и 18 января 2021 года.

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Билеты на поезд можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

Также Укрзализныця к новогодним и рождественским праздникам уже возобновила курсирование и назначила ряд поездов в популярных направлениях: Киев — Солотвино, Одесса — Львов (Ужгород)/Рахов, Ковель — Одесса, Мариуполь — Львов, Хмельницкий — Лисичанск.

Подробнее о дополнительных поезда на праздники, читайте в материале Фактов ICTV.