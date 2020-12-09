Додатковий потяг на зимові свята – напрям та дати

Укрзалізниця відновила маршрут поїзда №134/133 Миколаїв-Рахів під час новорічних та різдвяних свят.

Так, із Миколаєва поїзд відправлятиметься 23, 25, 26, 28, 29 та 31 грудня 2020 року, а також 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 та 16 січня 2021 року.

Із Рахова поїзд курсуватиме 25, 27, 28, 30 та 31 грудня 2020 року, а також 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 та 18 січня 2021 року.

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Квитки на поїзд можна придбати в залізничних касах та онлайн.

Також Укрзалізниця до новорічних та різдвяних свят вже відновила курсування та призначила низку поїздів у популярних напрямках: Київ – Солотвино, Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель – Одеса, Маріуполь – Львів, Хмельницький – Лисичанськ.

Детальніше про додаткові потяги на свята, читайте у матеріалі Фактів ICTV.