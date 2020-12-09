Венеціанська комісія дала оцінку рішенню КСУ

Венеціанська комісія опублікувала терміновий спільний з Генеральним директоратом з прав людини і дотримання законності Ради Європи висновок про законодавчу ситуації щодо механізмів протидії корупції відповідно до рішення Конституційного суду України.

Комісія визнає, що рішення КСУ від 27 жовтня не має чіткої аргументації та твердої основи в міжнародному праві і, можливо, було заплямоване серйозною процедурною помилкою – невирішеним питанням про конфлікт інтересів деяких суддів.

– Це варте жалю не тільки через швидкі негативні наслідки для боротьби з корупцією в Україні, але також тому, що такі рішення підривають суспільну довіру до конституційного правосуддя в цілому, – наголосили у Венеціанській комісії.

На цьому тлі відомство пропонує Верховній Раді розглянути наступні рішення:

Що стосується статті 366-1 Кримінального кодексу, визнаної Конституційним судом недійсною, то її варто відновити, але з детальнішим переліком санкцій, що відповідають ступені кримінальної відповідальності, зі збереженням, наприклад, покарання у вигляді тюремного ув’язнення для випадків вище певного порогу і в разі таких дій з наміром;

Що стосується повноважень Національного агентства із запобігання корупції перевіряти декларації, всі свої повноваження щодо державних посадових осіб, крім суддів, можуть бути відновлені, оскільки на них не впливають доводи КСУ у своєму рішенні;

Що стосується повноважень НАЗК стосовно суддів, можуть бути передбачені додаткові гарантії, а саме внесено в закон для захисту від можливих зловживань:

Незалежність НАЗК та громадський контроль за його діяльністю потрфбно покращити відповідно до рекомендацій GRECO;

Деякі слідчі повноваження НАЗК можуть бути сформульовані більш точно і в вузькому сенсі;

Щоб захистити суддів від можливих зловживань з боку НАЗК, закон може передбачати для нагляду за діяльністю НАБУ щодо суддів або у формі механізму розгляду скарг, або в формі регулярних звітів НАЗК відповідний судовий орган.

Венеціанська комісія дала оцінку рішенню КСУ

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Рішення КСУ про скасування відповідальності

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації.

Через це низку справ, які пов’язані з недостовірною інформацією у деклараціях, закрили.

Тоді президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, у якому запропонував звільнити суддів, які ухвалили це рішення.

Але пізніше комітет з питань правоохоронної діяльності напрацював компромісний варіант, який не передбачає відновлення кримінальної відповідальності, але все ж пропонує карати службовців в інший спосіб.