Германия выделит €1 млн на поддержку реформ в Украине

Постоянный представитель ФРГ при Совете Европы посол Рольф Мафаель и заместитель генсека Совета Европы Ґабриелла Баттани-Драґони подписали договор о выделении средств Украине в рамках Плана действий Совета Европы.

В соответствии с соглашением, Германия выделит Киеву €1 млн. В 2019 году Берлин уже предоставлял €1 млн на поддержку Плана.

— На посту главы Комитета министров Совета Европы Германия поддерживает усилия Украины на пути реформ. Чтобы продемонстрировать нашу поддержку, мы, как в прошлом году, сделали важный финансовый вклад в План действий Совета Европы для Украины, — заявила посол Германии.

Международная помощь

Для борьбы с коронавирусом и его последствиями Украина в общей сложности получила €370 млн международной поддержки.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, € 190 млн мы получили от ЕС, транши от $100 тыс. до $50 млн от разных международных партнеров. Ведутся переговоры с Европейским инвестиционным банком о кредите на покупку вакцин на €50 млн плюс €25 млн на вакцины от Всемирного банка.

Источник: Посольство ФРГ в Киеве