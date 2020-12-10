Программа устойчивого развития Метинвеста победила в конкурсе Глобального договора ООН

Проект Группы Метинвест по созданию системы обучения для муниципалитетов, реализованный в рамках программы устойчивого развития, занял первое место в конкурсе Глобального договора ООН Партнерство ради устойчивого развития-2020 в категории Экономическое развитие. Об этом сообщили в пресс-службе Группы Метинвест.

Метинвест разработал систему обучения для муниципалитетов, которая называется Программа МРА (Master of Public Administration). Этот проект – часть корпоративной социальной ответственности Группы.

Цель программы – помочь разным городам Украины подготовить новое поколение управленцев, которые смогут эффективно управлять бюджетом, привлекать инвестиции, реализовывать проекты для развития местных сообществ и повышения качества жизни горожан.

Как отмечают организаторы, победа в конкурсе означает, что руководство и сотрудники компании соблюдают Цели устойчивого развития и проводят социальные кампании, которые меняют мир к лучшему уже сегодня.

Конкурс учрежден и проводится компанией Partnership for Sustainability Award, основанной в 2018 году сетью Глобального договора ООН в Украине. Ее задача – продвигать Цели устойчивого развития и способствовать партнерству между бизнесом, бизнес-ассоциациями, правительством, гражданским обществом и академическими учреждениями.

В конкурсе представлены пять категорий: Общество, Планета, Мир, Экономическое развитие и Преодоление COVID-19.

Проекты оценивало международное жюри из представителей сети ГД ООН в Кении, Канаде, ОАЭ, Швейцарии и Лихтенштейне, а также компании S&P Dow Jones Indices, известной своими индексами Dow Jones и S&P 500 в сфере ESG (Environment, Social, Governance – экологическое, социальное и корпоративное управление).

Кроме победы в конкурсе, Метинвест получил высокую оценку за качество управления человеческим капиталом, охрану труда и промышленную безопасность, а также взаимодействие с местными сообществами. В рейтинге ESG Метинвест занял девятое место среди 140 мировых металлургических компаний.

Поучаствовать в голосовании можно на сайте MC.today.

Также Факты ICTV писали о том, что Метинвест инвестировал более $11 млн в проекты социального партнерства.