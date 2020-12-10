Програма сталого розвитку Метінвесту перемогла в конкурсі Глобального договору ООН

Проект Групи Метінвест зі створення системи навчання для муніципалітетів, реалізований в межах програми сталого розвитку, посів перше місце в конкурсі Глобального договору ООН Партнерство заради сталого розвитку-2020 в категорії Економічний розвиток. Про це повідомили в прес-службі Групи Метінвест.

Метінвест розробив систему навчання для муніципалітетів, яка називається Програма МРА (Master of Public Administration). Цей проект – частина корпоративної соціальної відповідальності Групи.

Мета програми – допомогти різним містам України підготувати нове покоління управлінців, які зможуть ефективно управляти бюджетом, залучати інвестиції, реалізовувати проекти для розвитку місцевих громад і підвищення якості життя містян.

Як відзначають організатори, перемога в конкурсі означає, що керівництво і співробітники компанії дотримуються Цілей сталого розвитку і проводять соціальні кампанії, які змінюють світ на краще вже сьогодні.

Конкурс започаткований і проводиться компанією Partnership for Sustainability Award, заснованою у 2018 році мережею Глобального договору ООН в Україні. Її завдання – просувати Цілі сталого розвитку та сприяти партнерству між бізнесом, бізнес-асоціаціями, урядом, громадянським суспільством та академічними установами.

У конкурсі представлено п’ять категорій: Суспільство, Планета, Світ, Економічний розвиток і Подолання COVID-19.

Проекти оцінювало міжнародне журі з представників мережі ГД ООН в Кенії, Канаді, ОАЕ, Швейцарії та Ліхтенштейні, а також компанії S&P Dow Jones Indices, відомої своїми індексами Dow Jones і S&P 500 у сфері ESG (Environment, Social, Governance – екологічне, соціальне і корпоративне управління).

Крім перемоги в конкурсі, Метінвест отримав високу оцінку за якість управління людським капіталом, охорону праці та промислову безпеку, а також взаємодію з місцевими громадами. У рейтингу ESG Метінвест посів дев’яте місце серед 140 світових металургійних компаній.

Взяти участь в голосуванні можна на сайті MC.today.

Також Факти ICTV писали про те, що Метінвест інвестував понад $11 млн у проекти соціального партнерства.