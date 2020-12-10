Резников об обмене удерживаемыми до конца года: Сегодня надежды нет

Новый обмен удерживаемыми лицами вряд ли состоится до конца года.

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников и объяснил, что Россия и оккупационные режимы на Донбассе блокируют переговоры в Трехсторонней контактной группе.

— Год еще не закончился, но сегодня дать надежду, что это (обмен — Ред.) состоится в этом году, к сожалению, я не могу, — сказал Резников.

По его словам, Россия во время переговоров игнорирует шаги украинской стороны, которая неоднократно предоставляла списки лиц, которых требует освободить.

В то же время Резников отказался объявить имена и точное количество лиц, которых Украина еще должна освободить, так как это может навредить процессу.

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Два обмена после Парижского саммита

После нормандской встречи в Париже в декабре 2019 года состоялись два обмена удерживаемых лиц.

После этого процесс остановился, потому что Россия различными надуманными историями затягивает выполнение договоренностей лидеров нормандской четверки.

Кремль со своей стороны заявил, что не видит, “за что можно зацепиться” во время подготовки к новому нормандскому саммиту и обвинил Киев в невыполнении Парижских договоренностей.