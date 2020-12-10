Резніков про обмін утримуваними до кінця року: Сьогодні надії немає

Новий обмін утримуваними особами навряд чи відбудеться до кінця року.

Про це заявив міністр із питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков і пояснив, що Росія та окупаційні режими на Донбасі блокують переговори у Тристоронній контактній групі.

– Рік ще не завершився, але сьогодні дати надію, що це (обмін – Ред.) відбудеться цього року, на жаль, я не можу, – сказав Резніков.

За його словами, Росія під час переговорів ігнорує кроки української сторони, яка неодноразово надавала списки осіб, яких вимагає звільнити.

Водночас Резніков відмовився оголосити імена і точну кількість осіб, яких Україна ще має звільнити, бо це може нашкодити процесу.

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Два обміни після Паризького саміту

Після нормандської зустрічі в Парижі в грудні 2019 року відбулися два обміни утримуваних осіб.

Після цього процес зупинився, бо Росія різними надуманими історіями затягує виконання домовленостей лідерів нормандської четвірки.

Кремль зі свого боку заявил, що не бачить, “за що можна зачепитися” під час підготовки до нового нормандського саміту і звинуватив Київ у невиконанні Паризьких домовленостей.