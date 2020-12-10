С 10 по 18 декабря евреи всего мира празднуют Хануку 2020. Президент Украины Владимир Зеленский также присоединился к поздравлениям.

— Счастливой Хануки, праздником света и чудес! Искренние поздравления евреям всего мира! Пусть дух веселых праздников сопровождает вас в течение всего следующего года и приносит мир и радость в каждый дом. Желаю, чтобы магия Хануки никогда не заканчивалась, как и ее дары, — написал глава государства в соцсети.

Читайте: Рождество и День ВСУ: календарь праздников на декабрь 2020

Ханука 2020

Иудейский праздник Ханука, который еще называют Праздником свечей, начинается 10 декабря и продлится до 18 числа.

Он символизирует победу света над тьмой. В этот день евреи зажигают свечи, чтя память давних событий, которые повлияли на историю их народа.

Хануку часто называют детским праздником – им дают деньги и дарят подарки.