З 10 до 18 грудня євреї всього світу святкують Хануку 2020. Президент України Володимир Зеленський також долучився до привітань.

– Щасливої Хануки, свята світла та чудес! Найщиріші вітання євреям усього світу! Хай дух веселих свят супроводжує вас протягом усього наступного року та приносить мир і радість у кожен дім. Бажаю, щоб магія Хануки ніколи не закінчувалася, як і її дари, – написав глава держави у соцмережі.

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Ханука 2020

Іудейське свято Ханука, яке ще називають Святом свічок, починається 10 грудня і триватиме до 18 числа.

Воно символізує перемогу світла над темрявою. У цей день євреї запалюють свічки, вшановуючи пам’ять давніх подій, які вплинули на історію їхнього народу.

Хануку часто називають дитячим святом – їм дають гроші і дарують подарунки.