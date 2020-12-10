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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Щасливої Хануки! Зеленський привітав іудеїв зі святом

З 10 до 18 грудня євреї всього світу святкують Хануку 2020. Президент України Володимир Зеленський також долучився до привітань.

– Щасливої Хануки, свята світла та чудес! Найщиріші вітання євреям усього світу! Хай дух веселих свят супроводжує вас протягом усього наступного року та приносить мир і радість у кожен дім. Бажаю, щоб магія Хануки ніколи не закінчувалася, як і її дари, – написав глава держави у соцмережі.

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Твіт Зеленського

Ханука 2020

Іудейське свято Ханука, яке ще називають Святом свічок, починається 10 грудня і триватиме до 18 числа.

Воно символізує перемогу світла над темрявою. У цей день євреї запалюють свічки, вшановуючи пам’ять давніх подій, які вплинули на історію їхнього народу.

Хануку часто називають дитячим святом – їм дають гроші і дарують подарунки.

Фото: Офіс президента

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