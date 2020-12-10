Жесткий локдаун, запланированный правительством на январь — это уже тупик, а не реальный системный шаг государственной политики по поддержке экономики и людей.

Такое мнение высказал премьер-министр Украины (2016-2019 годов) Владимир Гройсман в программе Бацман.

Политик подчеркнул, что люди сейчас находятся в отчаянии.

— С одной стороны — страшно заболеть и не получить доступа к лечению. С другой — люди боятся того, что постоянные карантинные ограничения отнимают возможность заработать, и теперь украинцы существенно обеднели. Сейчас власть говорит о повторном карантине. Это тупик, — объясняет Гройсман.

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По его мнению, есть три важнейшие аспекты, которыми нужно было системно заниматься — с цифрами, расчетами и периодами выполнения. Речь идет о медицине, реальном секторе и социальной защите наиболее уязвимых слоев населения.

— А власть движется в режиме, когда то, что надо на позавчера, делают послезавтра. Этот разрыв негативно влияет на ситуацию, — сказал бывший премьер-министр Владимир Гройсман.

Январский локдаун

Кабинет министров вводит общенациональный жесткий карантин на 17 дней — с 8 до 24 января 2021 (включительно), чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни после новогодних праздников.

Кроме того, если ситуация резко ухудшится, правительство допускает, что локдаун могут ввести раньше.