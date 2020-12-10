Жорсткий локдаун, запланований урядом на січень – це вже безвихідь, а не реальний системний крок державної політики з підтримки економіки і людей.

Таку думку висловив прем’єр-міністр України (2016-2019 років) Володимир Гройсман в програмі Бацман.

Політик наголосив, що люди зараз перебувають у розпачі.

– З одного боку – страшно захворіти і не отримати доступу до лікування. З іншого – люди бояться того, що постійні карантини забирають можливість заробити, і тепер українці суттєво збідніли. Зараз влада говорить про повторний карантин. Це безвихідь, – пояснює Гройсман.

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На його думку, є три найважливіші аспекти, якими потрібно було системно займатися – з цифрами, розрахунками і періодами виконання. Йдеться про медицину, реальний сектор і соціальний захист найуразливіших верств населення.

– А влада рухається в режимі, коли те, що треба на позавчора, роблять післязавтра. Цей розрив негативно впливає на ситуацію, – сказав колишній прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Січневий локдаун

Кабінет міністрів запроваджує загальнонаціональний жорсткий карантин на 17 днів — з 8 до 24 січня 2021 року (включно), щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби після новорічних свят.

Крім того, якщо ситуація різко погіршиться, уряд допускає, що локдаун можуть запровадити раніше.