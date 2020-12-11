Точка в спорах: украинский борщ могут включить в наследие ЮНЕСКО

Министерство культуры и информационной политики намерено обратиться в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) с инициативой о включении украинского борща в культурное наследие.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

— Это вопрос защиты важной культурной составляющей и части истории, — написал он.

Если борщ признают объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО – это станет точкой в спорах о том, кто придумал рецепт, объяснил Ткаченко.

Министр также позвал всех на онлайн-фестиваль Культура и традиция приготовления украинского борща 18 декабря.

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Чернобыльская зона может стать наследием ЮНЕСКО

Ранее Минкультуры сообщило об инициативе внести некоторые объекты Чернобыльской зоны в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Перед обращением в организацию ведомство планирует упорядочить процедуру посещения Чернобыльской зоны и улучшить экскурсионную программу.