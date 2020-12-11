Крапка у суперечках: український борщ можуть включити до спадщини ЮНЕСКО

Міністерство культури та інформаційної політики має намір звернутися до Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) з ініціативою про включення українського борщу до культурної спадщини.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

– Це питання захисту важливої культурної складової та частини історії, – написав він.

Якщо борщ визнають об’єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО – це стане крапкою в суперечках про те, хто вигадав рецепт, пояснив Ткаченко.

Міністр також покликав усіх на онлайн-фестиваль Культура і традиція приготування українського борщу 18 грудня.

Читайте: З ікрою, сливами і навіть полуницею: який борщ готують на Полтавщині

Чорнобильська зона може стати спадщиною ЮНЕСКО

Раніше Мінкультури повідомило про ініціативу внести деякі об’єкти Чорнобильської зони до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Перед зверненням до організації відомство планує впорядкувати процедуру відвідування Чорнобильської зони і покращити екскурсійну програму.