Непогода в Украине: без электроэнергии остались 173 населенных пункта

Из-за ухудшения погодных условий, в частности мокрого дождя, снега и порывов ветра, в Украине без электроэнергии остались более 170 населенных пунктов. По состоянию на 7.00 11 декабря в трех областях Украины отсутствует электроснабжение.

Это произошло в результате активизации системы защиты линий электропередач. Сейчас обесточены 79 поселков и городов в Киевской области, 58 в Житомирской и 36 в Черновицкой. Сейчас сотрудники облэнерго работают над стабилизацией ситуации.

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127 ДТП — последствия ухудшения погодных условий в Киеве

В результате ухудшения погодных условий в Киеве 10 декабря произошло 127 ДТП. Из-за ледяного дождя на улицах возник гололед.

В аварию попал автомобиль коммунальной службы, троллейбус, два грузовика, маршрутное такси и другие. Кроме того, пробки в столице достигли отметки 9 баллов.