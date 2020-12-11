Негода в Україні: без електроенергії залишились 173 населених пункти

Через погіршення погодних умов, зокрема мокрого дощу, снігу та поривів вітру, в Україні без електроенергії залишились понад 170 населених пунктів. Станом на 7.00 11 грудня у трьох областях України відсутнє електропостачання.

Це сталося внаслідок активізації системи захисту ліній електропередач. Наразі знеструмлено 79 селищ і міст у Київській області, 58 у Житомирській та 36 у Чернівецькій. Наразі співробітники обленерго працюють над стабілізацією ситуації.

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127 ДТП – наслідки погіршення погодних умов у Києві

Внаслідок погіршення погодних умов у Києві 10 грудня сталося 127 ДТП. Через льодяний дощ на вулицях виникла ожеледиця.

В аварію потрапив автомобіль комунальної служби, тролейбус, дві вантажівки, маршрутне таксі та інші. Крім того, затори у столиці сягнули позначки 9 балів.