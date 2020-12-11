В Киеве введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта из-за гололеда.

Оперативное положение — это следование с отклонением от графика движения, уточнили в службе.

Также в столице приостанавливали работу фуникулера из-за непогоды.

— С начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение — курсирование с отклонением от графика движения — из-за сложных погодных условий, — заявили в Киевпастрансе.

В КГГА отчитались о работе Киевавтодора, который занимается ликвидацией последствий непогоды.

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— В общем ночью работала 301 единица спецтехники и 36 бригад с ручной уборки (272 работники). К борьбе с гололедом привлечено четыре тысячи дворников. Идет постоянная обработка тротуаров, лестниц в подземные и надземные пешеходные переходы, остановок общественного транспорта, — заявили в КГГА.

Укргидрометцентр прогнозирует, что утром и днем ​​11 декабря в Киеве на дорогах будет гололед — І уровень (желтый) опасности.

Непогода в Украине

Из-за непогоды в Украине без электроэнергии остались более 170 населенных пунктов. По состоянию на 7.00 11 декабря в трех областях Украины отсутствует электроснабжение.

Это произошло в результате активизации системы защиты линий электропередач.