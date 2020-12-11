У Києві введено оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту через ожеледицю.

Оперативне положення – це курсування з відхиленням від графіка руху, уточнили у службі.

Також у столиці призупиняли роботу фунікулера через негоду.

– Від початку руху на усіх маршрутах громадського транспорту введено оперативне положення – курсування з відхиленням від графіка руху – через складні погодні умови, – заявили у Київпастрансі.

У КМДА відзвітували про роботу Київавтодор, який займається ліквідацією наслідків негоди.

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– Загалом уночі працювала 301 одиниця спецтехніки і 36 бригад із ручного прибирання (272 працівники). До боротьби з ожеледицею залучено чотири тисячі двірників. Триває постійна обробка тротуарів, сходів у підземні і надземні пішохідні переходи, зупинок громадського транспорту, – заявили у КМДА.

Укргідрометцентр прогнозує, що вранці та вдень 11 грудня в Києві на дорогах буде ожеледиця – І рівень (жовтий) небезпеки.

Негода в Україні

Через негоду в Україні без електроенергії залишились понад 170 населених пунктів. Станом на 7.00 11 грудня у трьох областях України відсутнє електропостачання.

Це сталося внаслідок активізації системи захисту ліній електропередач.