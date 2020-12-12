Двое украинских военных получили ранения на Донбассе

Двое украинских военных получили ранения в зоне проведения операции объединенных сил. Сейчас их состояние удовлетворительное.

Бойцам оказали медицинскую помощь, они остались в районе обороны. Сейчас в медицинской госпитализации не нуждаются.

Сообщение об инциденте направили в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Режим тишины введен через координационный механизм.

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ВСУ сбили вражеский беспилотник

9 декабря на Донбассе зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня. Российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем.

Украинская армия сбила вражеский беспилотник возле села Минеральное. Летательный аппарат обезвредили за несколько выстрелов. Также саперы ВСУ разминировали 4 га территории и изъяли более 70 взрывоопасных предметов.

Источник: Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе (ТКГ)