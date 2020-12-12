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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Двоє українських військових отримали поранення на Донбасі

Двоє українських військових отримали поранення у зоні проведення Операції об’єднаних сил. Наразі їх стан задовільний.

Бійцям надали медичну допомогу, вони залишилися в районі оборони. Наразі медичної госпіталізації не потребують.

Повідомлення про інцидент направили до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Режим тиші запроваджено через координаційний механізм.

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ЗСУ збили ворожий безпілотник

9 грудня на Донбасі зафіксували шість порушень режиму припинення вогню. Російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

Українське військо збило ворожий безпілотник біля села Мінеральне. Літальний апарат знешкодили за кілька пострілів. Також сапери ЗСУ розмінували 4 га території та вилучили понад 70 вибухонебезпечних предметів.

Джерело: Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ)

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