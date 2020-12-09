Новости ООС: украинские военные сбили вражеский беспилотник

Украинские военные сбили вражеский беспилотник в зоне проведения Операции объединенных сил. Объект был замечен возле населенного пункта Минеральное. Бойцам потребовалось несколько выстрелов, чтобы обезвредить летательный аппарат.

9 декабря было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников. Вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем вблизи пгт Талаковка и города Авдеевка.

Вследствие провокационных обстрелов украинские военные не пострадали. Кроме того, саперы ВСУ разминировали 4 га территории и изъяли 74 взрывоопасных предметы.

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Сколько российских военных находится в зоне ООС

По данным украинской разведки, в настоящее время на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находится не более трех тыс. кадровых российских военных.

А численность войска в Донбассе — около 35,5 тыс. человек.