На Ровенской АЭС произошло отключение энергоблока

На Ровенской атомной электростанции произошло отключение энергоблока. Энергоблок №1 отсоединился от сети — система сработала автоматически в результате отключения турбин блока.

Радиационное и экологическое состояние на станции и прилегающей территории не изменилось. Сейчас специалисты устанавливают причину отключения энергоблока.

По международной шкале ядерных событий инцидент определили по уровню 0 — вне шкалы. То есть событие не весомое с точки зрения безопасности.

Сейчас в работе энергоблок №2, проводится ремонт на энергоблоках №3 и №4.

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Авария на АЭС в Финляндии

10 декабря на западе Финляндии произошла авария на атомной электростанции. На втором реакторе АЭС Олкилуото зафиксировали сбой, однако выброса радиации не произошло.

Сейчас реактор работает в обычном режиме.

Источник: Энергоатом

Фото: Ровенская АЭС