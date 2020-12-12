На Рівненській АЕС сталося відключення енергоблоку

На Рівненській атомній електростанції сталося відключення енергоблоку. Енергоблок №1 від’єднався від мережі – система спрацювала автоматично внаслідок відключення турбін блоку.

Радіаційний та екологічний стан на станції та прилеглій території не змінився. Наразі фахівці встановлюють причину відключення енергоблоку.

За міжнародною шкалою ядерних подій інцидент визначили за рівнем 0 – поза шкалою. Тобто подія не вагома з точки зору безпеки.

Наразі у роботі енергоблок №2, проводиться ремонт на енергоблоках №3 та №4.

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Аварія на АЕС у Фінляндії

10 грудня на заході Фінляндії сталася аварія на атомній електростанції. На другому реакторі АЕС Олкілуото зафіксували збій, однак викиду радіації не сталося.

Наразі реактор працює у звичному режимі.

Джерело: Енергоатом

Фото: Рівненська АЕС