Все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе функционируют в штатном режиме ежедневно с 08.00 до 16.00. Пропуск через линию разграничения на большинстве дорожных коридоров заблокирован российско-оккупационными войсками.

Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда Станица Луганская — ежедневно и Новотроицкое — дважды в неделю в понедельник и пятницу.

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Всего в течение недели военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили через КПВВ Станица Луганская на временно оккупированную территорию Украины 5 690 человек, на контролируемую территорию — 5 242 человека.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции при пересечении КПВВ действуют противоэпидемические меры. Перемещение на территории КПВВ осуществляется с соблюдением социальной дистанции и надетыми индивидуальными средствами защиты органов дыхания.

Кроме того, для пропуска на контролируемую территорию граждане должны пройти температурный скрининг и дать согласие на проведение мер обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса Дома или обсервации.