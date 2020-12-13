Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі функціонують у штатному режимі щоденно з 08.00 до 16.00. Пропуск через лінію розмежування на більшості дорожніх коридорів заблоковано російсько-окупаційними військами.

Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду Станиця Луганська – щоденно та Новотроїцьке – двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю.

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Загалом протягом тижня військовослужбовці Держприкордонслужби України оформили через КПВВ Станиця Луганська до тимчасово окупованої території України 5 690 осіб, на контрольовану територію – 5 242 осіб.

З метою недопущення поширення коронавірусної інфекції під час перетину КПВВ діють протиепідемічні заходи. Переміщення на території КПВВ здійснюється із дотриманням соціальної дистанції та надягнутими індивідуальними засобами захисту органів дихання.

Крім того, для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні пройти температурний скринінг та дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу Вдома або обсервації.