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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Разумков созывает глав фракций на совещание

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает глав фракций на совещание 14 декабря.

Об этом в Telegram написал народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк.

— Завтра на 10.00 глав фракций снова собирает спикер, — написал Железняк.

По его словам, депутаты, вероятно, будут обсуждать бюджет на 2021 год, порядок рассмотрения закона о спецстатусе Донбасса, а также кадровые назначения и график работы Рады во время январского локдауна.

Ранее Дмитрий Разумков заявил, что парламент может начать рассмотрение во втором чтении проекта государственного бюджета на 2021-й год во вторник, 15 декабря. Спикер подчеркнул, что не будет новогодних бюджетных ночей.

Фото: Dreamstime

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