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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Разумков скликає глав фракцій на нараду

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков скликає глав фракцій на нараду 14 грудня.

Про це в Telegram написав народний депутат від партії Голос Ярослав Железняк.

– Завтра на 10.00 глав фракцій знову збирає спікер, – написав Железняк.

За його словами, депутати, ймовірно, обговорюватимуть бюджет на 2021 рік, порядок розгляду закону про спецстатус Донбасу, а також кадрові призначення та графік роботи Ради під час січневого локдауну.

Раніше Дмитро Разумков заявив, що парламент може розпочати розгляд у другому читанні проекту державного бюджету на 2021-й рік у вівторок, 15 грудня. Спікер підкреслив, що не буде новорічних бюджетних ночей.

Фото: Dreamstime

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