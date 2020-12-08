Верховная Рада рассмотрит принятие госбюджета на 2021 во вторник, 15 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы налогового комитета парламента, народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк.

— Через неделю, в следующий вторник, (15.12) будет яркий день в Раде. С ударной явкой, — написал он.

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По словам нардепа, 15 декабря Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект №4000 о принятии госбюджета на 2021 год.

27 ноября в Верховную Раду поступил доработанный ко второму чтению проект закона о государственном бюджете на 2021 год.