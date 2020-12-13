11 лютого Україна може підписати угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським Союзом – на засіданні Ради асоціації Україна- ЄС.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі одного з телеканалів.

– Саме підписання також залежить від Європейської комісії. Якщо встигнемо процедурно, то Угоду про “відкрите небо” підпишемо на Раді асоціації, – прокоментувала віце-прем’єр.

Читайте: Через коронакризу Украерорух опинився в скрутному становищі – Криклій

Вона зазначила, що на момент засідання Ради асоціації з боку України всі процедури для підписання угоди про “відкрите небо” будуть завершені.

За словами Стефанішиної, угода – це вільна конкуренція, створення нового ринку, збільшення доступу на ринок авіаперевезень ЄС, дешевші квитки та більше рейсів.

Однак для підписання угоди Україна муситиме серйозно переглянути своє законодавство, правила щодо безпеки польотів та захисту прав споживачів.

Курс України в ЄС

Наприкінці вересня президент Володимир Зеленський заявив, що зараз курс України до Євросоюзу актуальний як ніколи.

За його словами, Україна зацікавлена в розширенні доступу до внутрішнього ринку ЄС, оновленні торгової частини Угоди про асоціацію і так званий промисловий безвіз.