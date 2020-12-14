По состоянию на утро 14 декабря штаб Операции объединенных сил зафиксировал за последние сутки девять вражеских обстрелов на Донбассе. К счастью, боевых потерь и раненых нет.
В частности, оккупанты трижды открывали неприцельный огонь вблизи Южного: сначала применили минометы 82-го калибра, а затем гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
А в районе Екатериновки российские наемники стреляли из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.
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Под Водяным боевики применили автоматические станковые гранатометы, под Гнутово — крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
На все провокации украинские подразделения дали адекватный ответ.
С начала текущих суток 14 декабря на Донбассе наблюдается тишина.
Урегулирование конфликта на Донбассе
Украинская делегация в ТКГ 9 декабря обнародовала план действий для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе и восстановления мира.
Украина планирует освободить удерживаемых лиц, обеспечить полный и безусловный допуск международных организаций, открыть функционирование пунктов пропуска через линию разграничения.