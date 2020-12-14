Станом на ранок 14 грудня штаб Операції об’єднаних сил зафіксував за останню добу дев’ять ворожих обстрілів на Донбасі. На щастя, бойових втрат і поранених немає.

Зокрема, окупанти тричі відкривали неприцільний вогонь поблизу Південного: спочатку застосували міномети 82-го калібру, а потім гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

А в районі Катеринівки російські найманці стріляли зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

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Під Водяним бойовики застосували автоматичні станкові гранатомети, під Гнутовим – великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

На всі провокації українські підрозділи дали адекватну відповідь.

Від початку поточної доби 14 грудня на Донбасі спостерігається тиша.

Врегулювання конфлікту на Донбасі

Українська делегація в ТКГ 9 грудня оприлюднила план дій для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі та відновлення миру.

Україна планує звільнити утримуваних осіб, забезпечити повний та безумовний допуск міжнародних організацій, відкрити функціонування пунктів пропуску через лінію розмежування.