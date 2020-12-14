Суд на директором метрополітену Дніпра – подробиці справи

У Дніпрі судитимуть директора метрополітену через розтрату 284 млн грн. Обвинувальний акт до суду спрямувала обласна прокуратура.

Директора звинувачують у тому, що він підписав зміни до контракту з підрядником, знаючи, що той відстає від графіка будівництва метро.

Таким чином, із 2018 до 2019 року підряднику перерахували понад 270 млн грн бюджетних коштів за роботи, які фактично не виконувалися.

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Директора дніпровського метро судитимуть за розтрату 284 млн грн / 2 фотографии

Після цього посадовець виділив понад 14 млн грн на будівництво об’єкту незважаючи на те, що ідентичний проект уже був збудуваний у 2012 році.

Також у прокуратурі вважають, що через бездіяльність посадовця в жовтні 2019 року була частково зруйнована будівля гуртожитку НТУ Дніпровська політехніка, що розташована поряд із місцем будівництва метрополітену.

Привласнення коштів на боротьбу з Covid-19

У листопаді в Черкасах викрили чиновницю, яка привласнила 2,4 млн грн, виділених на боротьбу з Covid-19.

Очільниця медзакладу уклала угоди щодо постачання засобів захисту, що в кілька разів перевищували ринкові ціни.

Крім того, чиновниця підписала договори без проведення тендерів, які є обов’язковими під час державних закупівель.