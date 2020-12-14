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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Цветами и минутой молчания: Зеленский почтил ликвидаторов аварии на ЧАЭС

В День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, президент Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку Воинам Чернобыля и мемориальному кургану Героям Чернобыля в Киеве.

Вместе с Зеленским в церемонии приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Участники мероприятия почтили память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС минутой молчания.

9 декабря Владимир Зеленский подписал указ О неотложных мерах по обеспечению экологической безопасности и подготовке мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

Согласно документу, Кабинет министров Украины должен принять безотлагательные меры по улучшению противопожарного и санитарного состояния лесов на территории зоны отчуждения, а также по совершенствованию системы оперативного реагирования, в частности мониторинга и раннего обнаружения пожаров и тому подобное.

Среди прочего, правительству поручено разработать и утвердить план мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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