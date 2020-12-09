Зеленский поручил Кабмину подготовить план мероприятий к 35 годовщине трагедии на ЧАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 556/2020 О неотложных мерах по обеспечению экологической безопасности и подготовке мероприятий к 35 годовщине Чернобыльской катастрофы.

Согласно документу, Кабинет министров Украины должен принять безотлагательные меры по улучшению противопожарного и санитарного состояния лесов на территории зоны отчуждения, а также по совершенствованию системы оперативного реагирования, в частности мониторинга и раннего обнаружения пожаров и тому подобное.

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Среди прочего, правительству поручено разработать и утвердить план мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

Авария на ЧАЭС

Аварию на Чернобыльской атомной станции считают наиболее масштабной техногенной катастрофой человечества. История Чернобыля – это не только экологическая катастрофа, это история ликвидаторов, которые положили свое здоровье, пытаясь уберечь мир от последствий, и история людей, которые вынуждены были покинуть свои дома на три дня, а в итоге никогда туда не вернулись.

Чернобыльская станция производила десятую часть электроэнергии Украины. В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года в 1.23 на четвертом энергоблоке Чернобыльской станции произошел взрыв, полностью разрушивший реактор.