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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Квітами та хвилиною мовчання: Зеленський вшанував ліквідаторів аварії на ЧАЕС

У День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС президент Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятного знака Воїнам Чорнобиля та меморіального кургану Героям Чорнобиля у Києві.

Разом із Зеленським у церемонії взяли участь голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем’єр-міністр Денис Шмигаль і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Зеленський вшанував ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

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Учасники заходу вшанували пам’ять загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС хвилиною мовчання.

9 грудня Володимир Зеленський підписав указ Про невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки та підготовку заходів до 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

Згідно з документом, Кабінет міністрів має вжити невідкладних заходів щодо поліпшення протипожежного та санітарного стану лісів на території зони відчуження, а також щодо вдосконалення системи оперативного реагування, зокрема моніторингу та раннього виявлення пожеж тощо.

Серед іншого, уряду доручено розробити і затвердити план заходів до 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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