Дата введения локдауна избиралась не только, основываясь на статистике больных коронавирусом. Перед объявлением срока январского локдауна учитывали ряд важных факторов.
Об этом сообщил Виктор Ляшко — главный санитарный врач Украины. По его словам, во время определения даты локдауна учитывались такие факторы:
- ежедневные показатели заболеваемости;
- время ожидания приезда скорой к больному;
- количество коек и кислородных пунктов в медучреждениях;
- средний срок пребывания пациента в больнице;
- количество проведенных тестирований.
Ляшко утверждает, что срок локдауна (8-24 января) выбрали на основе прогноза. Пиковое количество заболеваний ожидают в конце января — начале февраля.
— Прирост инфицирования совпадает с сезонными заболеваниями гриппом и гриппоподобными заболеваниями.
Январский локдаун в Украине
Кабинет министров Украины ввел усиленный карантин во время новогодних праздников. Ограничения будут действовать с 8 по 24 января.
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