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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Учитывали не только статистику больных: Ляшко объяснил выбор даты локдауна

Дата введения локдауна избиралась не только, основываясь на статистике больных коронавирусом. Перед объявлением срока январского локдауна учитывали ряд важных факторов.

Об этом сообщил Виктор Ляшко — главный санитарный врач Украины. По его словам, во время определения даты локдауна учитывались такие факторы:

  • ежедневные показатели заболеваемости;
  • время ожидания приезда скорой к больному;
  • количество коек и кислородных пунктов в медучреждениях;
  • средний срок пребывания пациента в больнице;
  • количество проведенных тестирований.
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Ляшко утверждает, что срок локдауна (8-24 января) выбрали на основе прогноза. Пиковое количество заболеваний ожидают в конце января — начале февраля.

— Прирост инфицирования совпадает с сезонными заболеваниями гриппом и гриппоподобными заболеваниями.

Январский локдаун в Украине

Кабинет министров Украины ввел усиленный карантин во время новогодних праздников. Ограничения будут действовать с 8 по 24 января.

Ограничения новогоднего локдауна смотрите на Фактах ICTV.

Источник: Интерфакс-Украина

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