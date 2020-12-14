Дата введения локдауна избиралась не только, основываясь на статистике больных коронавирусом. Перед объявлением срока январского локдауна учитывали ряд важных факторов.

Об этом сообщил Виктор Ляшко — главный санитарный врач Украины. По его словам, во время определения даты локдауна учитывались такие факторы:

ежедневные показатели заболеваемости;

время ожидания приезда скорой к больному;

количество коек и кислородных пунктов в медучреждениях;

средний срок пребывания пациента в больнице;

количество проведенных тестирований.

Ляшко утверждает, что срок локдауна (8-24 января) выбрали на основе прогноза. Пиковое количество заболеваний ожидают в конце января — начале февраля.

— Прирост инфицирования совпадает с сезонными заболеваниями гриппом и гриппоподобными заболеваниями.

Январский локдаун в Украине

Кабинет министров Украины ввел усиленный карантин во время новогодних праздников. Ограничения будут действовать с 8 по 24 января.

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