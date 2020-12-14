Дата запровадження локдауну обиралася не лише, базуючись на статистиці хворих на коронавірус. Перед оголошенням терміну січневого локдауну враховували низку важливих факторів.
Про це повідомив Віктор Ляшко – головний санітарний лікар України. За його словами, під час визначення дати локдауну враховувалися такі фактори:
- щоденні показники захворюваності;
- час очікування приїзду швидкої до хворого;
- кількість ліжок і кисневих пунктів у медзакладах;
- середній термін перебування пацієнта у лікарні;
- кількість проведених тестувань.
Ляшко стверджує, що термін локдауну (8-24 січня) обрали на основі прогнозу. Пікову кількість захворювань очікують в кінці січня – на початку лютого.
– Приріст інфікувань збігається із сезонними захворюваннями на грип та грипоподібні захворювання.
Січневий локдаун в Україні
Кабінет міністрів України запровадив посилений карантин під час новорічних свят. Обмеження діятимуть з 8 по 24 січня.
Детальніше про обмеження новорічного локдауну читайте на Фактах ICTV.