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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Враховували не тільки статистику хворих: Ляшко пояснив вибір дати локдауну

Дата запровадження локдауну обиралася не лише, базуючись на статистиці хворих на коронавірус. Перед оголошенням терміну січневого локдауну враховували низку важливих факторів.

Про це повідомив Віктор Ляшко – головний санітарний лікар України. За його словами, під час визначення дати локдауну враховувалися такі фактори:

  • щоденні показники захворюваності;
  • час очікування приїзду швидкої до хворого;
  • кількість ліжок і кисневих пунктів у медзакладах;
  • середній термін перебування пацієнта у лікарні;
  • кількість проведених тестувань.
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Ляшко стверджує, що термін локдауну (8-24 січня) обрали на основі прогнозу. Пікову кількість захворювань очікують в кінці січня – на початку лютого.

– Приріст інфікувань збігається із сезонними захворюваннями на грип та грипоподібні захворювання.

Січневий локдаун в Україні

Кабінет міністрів України запровадив посилений карантин під час новорічних свят. Обмеження діятимуть з 8 по 24 січня.

Детальніше про обмеження новорічного локдауну читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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