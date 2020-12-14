Дата запровадження локдауну обиралася не лише, базуючись на статистиці хворих на коронавірус. Перед оголошенням терміну січневого локдауну враховували низку важливих факторів.

Про це повідомив Віктор Ляшко – головний санітарний лікар України. За його словами, під час визначення дати локдауну враховувалися такі фактори:

щоденні показники захворюваності;

час очікування приїзду швидкої до хворого;

кількість ліжок і кисневих пунктів у медзакладах;

середній термін перебування пацієнта у лікарні;

кількість проведених тестувань.

Ляшко стверджує, що термін локдауну (8-24 січня) обрали на основі прогнозу. Пікову кількість захворювань очікують в кінці січня – на початку лютого.

– Приріст інфікувань збігається із сезонними захворюваннями на грип та грипоподібні захворювання.

Січневий локдаун в Україні

Кабінет міністрів України запровадив посилений карантин під час новорічних свят. Обмеження діятимуть з 8 по 24 січня.

Детальніше про обмеження новорічного локдауну читайте на Фактах ICTV.