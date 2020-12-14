Единовременное пособие для ФЛП в размере 8 тыс. грн можно оформить с 14 декабря. Портал Дія начал принимать заявки от наемных работников и физических лиц-предпринимателей, деятельность которых подпадает под запрет во время январского локдауна.

Конечный срок приема документов истекает 31 декабря 2020 года.

Читайте: Выплата 8 тыс. грн за карантин: портал Дія начал принимать заявки

Пошаговая инструкция, как оформить единовременное пособие для ФЛП на период карантина в Украине.