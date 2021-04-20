Як оформити допомогу ФОП за карантин – інструкція в Дія

Одноразову допомогу для ФОП у розмірі 8 тис. грн можна оформити з 19 квітня. Портал Дія почав приймати заявки від найманих працівників та фізичних осіб-підприємців, діяльність яких підпадає під заборону під час квітневого локдауну.

Подати заяву на отримання допомоги можна протягом 30 днів із дня запровадження червоної зони у вашій області, регіоні чи місті. Якщо регіон належав до червоної зони протягом лютого-березня 2021 року, можна скористатися послугою до 18 травня 2021 року включно.

Така послуга доступна протягом року навіть для тих, хто отримував допомогу минулого року. Дивіться покрокову інструкцію, як оформити одноразову допомогу для ФОПа на період карантину в Україні у матеріалі Фактів ICTV.