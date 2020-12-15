Ватикан высмеивают за его “комично ужасный” вертеп, в котором фигуры сравнивают с Далеками и Дартом Вейдером.

20 керамических статуй были установлены на площади Святого Петра в Ватикане официальными лицами в пятницу.

В критической статье Католического вестника один писатель назвал вертеп “комично ужасным”.

Здесь можно увидеть астронавта и персонажа в шлеме воина с черепами на нем.















Это же Дарт Вейдер: в сети высмеяли “комично ужасный” вертеп в Ватикане / 4 фотографии

Люди в социальных сетях сравнил фигуры с Далеками из популярного сериала Доктор Кто, а также главным злодеем Звездных войн Дартом Вейдером.

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В Черкассах новогоднюю елку украсили “оком дьявола”

В Черкассах на праздничную елку повесили метровые амулеты “глаз Фатимы” или, как их еще называют, “око дьявола”.

Теперь 18-метровое дерево со всех сторон “смотрит” на горожан.

Фото: National Catholic Register