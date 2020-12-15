Далекі та Дарт Вейдер: Ватикан висміяли за його “комічно жахаючий” вертеп

Ватикан висміюють за його “комічно жахливий” вертеп, в якому фігури порівнюють з Далеками і Дартом Вейдером.

20 керамічних статуй були встановлені на площі Святого Петра у Ватикані офіційними особами в п’ятницю.

У критичній статті Католицького вісника один письменник назвав вертеп “комічно жахливим”.

Тут можна побачити астронавта і персонажа в шоломі воїна з черепами на ньому.















Це ж Дарт Вейдер: у мережі висміяли “комічно жахливий” вертеп у Ватикані / 4 фотографии

Люди в соціальних мережах порівняли фігури з Далеками з популярного серіалу Доктор Хто, а також головним лиходієм Зоряних воєн Дартом Вейдером.

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У Черкасах новорічну ялинку прикрасили “оком диявола”

У Черкасах на святкову ялинку повісили метрові амулети “око Фатіми” або, як їх ще називають, “око диявола”.

Тепер 18-метрове дерево з усіх боків “дивиться” на містян.

Фото: National Catholic Register