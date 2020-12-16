Доступ больниц: Кабмин дал зеленый свет лекарствам от Covid-19

Кабинет министров исключил лекарства, используемые для лечения Covid-19, из действия постановления о государственном регулировании цен на лекарственные средства.

Об этом сообщил народный депутат от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко.

Со своей стороны премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что принятие решений направлено на упрощение ввоза на территорию Украины лекарств, используемых в противодействии Covid-19.

— Это увеличит доступ больниц к лекарственным средствам и медицинским изделиям, используемым в борьбе с коронавирусной болезнью, — написал Шмыгаль.

Также правительство расширило перечень товаров, которые ввозятся в Украину и освобождаются от уплаты НДС, добавил премьер.

— Речь идет прежде всего о тест-системах и оборудовании для лабораторной диагностики, — говорится в сообщении Шмыгаля.

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Когда вакцина от Covid-19 прибудет в Украину

Украина ожидает прибытия первой партии вакцины от Covid-19 в мае 2021 года.

В госбюджете на будущий год на закупку препаратов заложено 2,6 млрд грн.