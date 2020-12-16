Доступ лікарень: Кабмін дав зелене світло лікам від Covid-19

Кабінет міністрів виключив ліки, що використовуються для лікування Covid-19, з дії постанови про державне регулювання цін на лікарські засоби.

Про це повідомив народний депутат від фракції Європейська солідарність Олексій Гончаренко.

Зі свого боку прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що ухвалення рішень спрямоване на спрощення ввезення на територію Україну ліків, які використовуються у протидії Covid-19.

– Це збільшить доступ лікарень до лікарських засобів та медичних виробів, що використовуються у боротьбі з коронавірусною хворобою, – написав Шмигаль.

Також уряд розширив перелік товарів, що ввозяться в Україну та звільняються від сплати ПДВ, додав прем’єр.

– Мова йде насамперед про тест-системи та обладнання для лабораторної діагностики, – йдеться у повідомленні Шмигаля.

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Коли вакцина від Covid-19 прибуде до України

Україна очікує на прибуття першої партії вакцини від Covid-19 у травні 2021 року.

У держбюджеті на наступний рік на закупівлю препаратів закладено 2,6 млрд грн.