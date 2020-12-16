Карантинные выплаты ФЛП и наемным работникам начнутся в Украине с 21 декабря 2020 года.

Граждане смогут получить 8 тыс. грн в рамках помощи бизнесу в условиях пандемии коронавируса.

— Хочу призвать всех подаваться на программы максимально быстро. По поводу 8 тысяч гривен — подача документов до 31 декабря, то время есть. Нужно зарегистрироваться, выплаты начнутся с 21 числа, — заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

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Кто обратится до 21 декабря, получит деньги до конца года, после — в 2021-м.

Финансовая помощь украинцам во время пандемии

Во время пандемии коронавируса и действия карантинных мер украинцы и ФЛП могут получить разовую финансовую помощь от государства.

Подробнее о том, как оформить помощь ФЛП в приложении Дія, читайте на Фактах ICTV.