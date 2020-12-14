Портал Дія за первые часы принял уже более 6 тыс. заявок от наемных работников и физических лиц-предпринимателей, деятельность которых попадает под запрет во время январского локдауна, на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи от государства.
Оформление заявок началось 14 декабря и закончится 31 числа, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, чтобы получить компенсацию, необходимо просто оформить заявку в личном кабинете на портале или в мобильном приложении Дія, выбрав раздел Услуги.
Шмыгаль заверил, что заполнение заявления занимает не более пяти минут, а деньги автоматически будут зачислены на личный гривневый счет после проверки данных.
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Відсьогодні портал «Дія» почав приймати заявки на отримання 8 тисяч одноразової допомоги від держави. За перші 10 годин…
Опубликовано Денис Шмигаль Понедельник, 14 декабря 2020 г.
В порядке предоставления единовременного пособия за карантин выделено две категории граждан — это наемные работники на предприятиях, которые закрываются на время локдауна, а также физические лица-предприниматели (ФЛП), которые не могут работать в этот период.
Однако это касается только застрахованных лиц, плативших единый взнос в третьем квартале 2020 года. Еще одно условие — если среднемесячный заработок не превышал 30 тыс. грн.
Источник: Дія