Портал Дія за первые часы принял уже более 6 тыс. заявок от наемных работников и физических лиц-предпринимателей, деятельность которых попадает под запрет во время январского локдауна, на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи от государства.

Оформление заявок началось 14 декабря и закончится 31 числа, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, чтобы получить компенсацию, необходимо просто оформить заявку в личном кабинете на портале или в мобильном приложении Дія, выбрав раздел Услуги.

Шмыгаль заверил, что заполнение заявления занимает не более пяти минут, а деньги автоматически будут зачислены на личный гривневый счет после проверки данных.

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